Российский фигурист Алексей Ягудин высказал свою позицию по поводу санкций ВАДА против РФ. Агентство 9 декабря отстранило Россию на четыре года от Олимпийских игр и чемпионатов мира. Вместе с тем нейтральные российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях.

"Уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль. И говорю я про "чистых" спортсменов. Не про тех, кто употреблял допинг, - этих ребят мне не жалко. Я уверен, что справедливость восторжествует и "чистые" спортсмены продолжат выступать на международной арене. Если им придется это делать без флага, что поделаешь, - это лучше, чем завершать карьеру и ждать погоды у моря", - написал Ягудин в Instagram.