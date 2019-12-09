"Росгонки" не планируют переносить Гран-при России из-за санкций ВАДА

В АНО "Росгонки", которые являются организатором Гран-при России Формулы-1, не собираются отдавать этап в Сочи из-за санкций ВАДА. В организации уверены, что ограничения со стороны агентства не коснутся автогонок на территории РФ.

Ранее исполком организации принял санкции против России, среди которых есть запрет на проведение международных соревнований в РФ. В "Росгонках" заявили, что такое невозможно из-за контракта, который был подписан еще в 2010 году.

"Даже если после рассмотрения апелляции формулировки решений ВАДА останутся прежними, отсутствует юридическая и техническая возможности переноса Гран-при России. Мы уверены, что этап состоится и в 2020 году, и в последующие годы. Продажи билетов на Гран-при уже давно открыты", - приводит "Чемпионат" заявление "Росгонок".