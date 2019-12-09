Медведев прокомментировал решение ВАДА по России

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев высказал свою позицию по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинговому скандалу в российском спорте. На заседании кабмина премьер попросил вице-премьера Ольгу Голодец донести мнение до ответственных организаций.

"Российские организации, в чью компетенцию входят все эти вопросы, должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", - заявил Медведев.

ВАДА отстранило Россию на четыре года от международных соревнований, а также ввело другие санкции. У российских организаций есть 21 день, чтобы опротестовать вердикт.

Участие в соревнованиях в случае отклонения апелляции смогут принять спортсмены, которые выполнят четыре критерия ВАДА. На международных стартах россияне будут выступать в нейтральном статусе без флага РФ.