Санкции ВАДА затронут сборную России по футболу

Решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинговому скандалу затронет сборную России по футболу. Команда без ограничений выступит на Евро-2020, то есть сможет использовать флаг. Но на чемпионат мира-2022 под российским триколором уже не поедет, сообщает "РИА Новости".

Участие России под собственным флагом на чемпионате Европы возможно благодаря тому, что кодекс соответствия распространяется только на крупные турнире, среди которых нет региональных.

Вместе с тем, ФИФА - подписант кодекса соответствия ВАДА, поэтому на ЧМ-2022 в Катаре сборная России может не поехать. Еще одним вариантом выхода из ситуации может стать выступление команды под нейтральным флагом, например знаменем ФИФА.

Такой вариант был использован Международной федерацией хоккея (IIHF) на Олимпиаде-2018. Тогда хоккеисты выиграли золото под названием "Команда олимпийских атлетов России".