Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не сомневалась в решении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по России. Ранее исполком организации лишил российских спортсменов права выступать под своим флагом на международных соревнованиях на четыре года.
"Не сомневалась в подобном исходе, не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня - позор, в дальнейшем планирую бороться за себя и выступать", - написала Ласицкене в Instagram.
Кроме того, Ласицкене заявила, что не собирается менять гражданство и продолжит выступать под нейтральным флагом. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту получает специальные разрешения от IAAF с 2015 года.
"Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас, буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе, я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на слова", - написала Ласицкене.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".