Ласицкене назвала решение ВАДА позором российского спорта

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не сомневалась в решении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по России. Ранее исполком организации лишил российских спортсменов права выступать под своим флагом на международных соревнованиях на четыре года.

"Не сомневалась в подобном исходе, не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня - позор, в дальнейшем планирую бороться за себя и выступать", - написала Ласицкене в Instagram.

Кроме того, Ласицкене заявила, что не собирается менять гражданство и продолжит выступать под нейтральным флагом. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту получает специальные разрешения от IAAF с 2015 года.