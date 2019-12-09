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Российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду-2020 без флага России

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что российские боксеры не хотели бы ехать на Олимпиаду-2020 без своего флага и гимна. Ранее ВАДА приняло санкции в отношении РФ за манипуляции с допинговой базой данных. Если они так и останутся в силе, то российские спортсмены не смогут выступать в цветах триколора на протяжении четырех лет.

"Это очень печальная новость. Мне трудно давать развернутый комментарий, могу лишь сказать, что это глупое решение. Сейчас нужно думать над дальнейшими шагами.При чём здесь страна? Наказание должны понести те, кто виноват. С одной стороны, на Олимпиаду надо ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксеры пока не хотят ехать без флага и гимна. Будем разговаривать.Я ещё ранее говорил, что главное - флаг и гимн. Хотя всем будет понятно, что это за спортсмены. Поэтому в данной ситуации все зависит от них", - приводит ТАСС слова Кремлева.

Кроме того, Кремлев сообщил, что санкции не коснутся профессиональных боксеров, которые проходят допинг-тестирования не в ВАДА.

Темы мок вада бокс русада санкции допинговый скандал
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