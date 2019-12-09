Россия еще может поехать на Олимпиаду-2020 под своим флагом

Сборная России имеет шанс отправиться на Олимпиаду-2020 в Токио под своим флагом. Санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вступят в силу только после прохождения всех юридических процедур.

В частности, Россия имеет право подать апелляцию на решение ВАДА. По словам члена наблюдательного совета РУСАДА Сергея Хрычикова, у РУСАДА будет 21 день для того, чтобы направить жалобу в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS). После этого у других организаций будет еще 21 день.

"А позднее все будет зависеть от времени рассмотрения дела в CAS. Решение вступит в силу, когда CAS примет финальное решение, с этого момента начнут истекать четыре года, пока решение не вступило в силу, все можно проводить", - заявил Хрычиков в интервью ТАСС.

Ранее ВАДА отстранило Россию от соревнований на четыре года. Статуса соответствия лишено и РУСАДА.