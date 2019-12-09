Российские спортсмены после решения исполкома ВАДА должны соответствовать четырем критериям для того, чтобы иметь право участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее исполком агентства отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Теперь российские спортсмены могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. При этом они должны соответствовать следующим правилам:
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".