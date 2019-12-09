ВАДА опубликовало новые критерии для участия россиян в соревнованиях

Российские спортсмены после решения исполкома ВАДА должны соответствовать четырем критериям для того, чтобы иметь право участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее исполком агентства отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Теперь российские спортсмены могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. При этом они должны соответствовать следующим правилам: