Россияне смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира без флага

Российские спортсмены могут быть допущены к международным соревнованиям, если докажут свою "чистоту". Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

В том случае, если решение ВАДА останется без изменений, российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом весь срок дискавалификации. За последующие четыре года состоятся чемпионаты мира по различным видам спорта. В частности, чемпионат мира-2022 в Катаре. Также пройдут Олимпиада-2020 в Токио и Олимпиада-2022 в Пекине.

Россияне должны будут получать нейтральный статус для участия в крупных турнирах. Такое практиковалось во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Таким же образом Международная федерация легкой атлетики (IAAF) поступает с российскими легкоатлетами.

Решение ВАДА вступит в силу 30 декабря, если не будет опротестовано Россией. Минспорта или ОКР имеют право подать апелляцию на решение ВАДА в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).