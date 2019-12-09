Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что в июле 2020 года примет участие в коммерческом турнире World Team Tennis. Соревнования пройдут в американском Ньюпорт-Бич 28 и 29 июля, сообщает пресс-служба команды Orange County Breakers, за которую и сыграет россиянка.
Таким образом Шарапова не примет участие в теннисном турнире Олимпиады-2020 в Токио. Соревнования в Японии стартуют 25 июля.
Шарапова является победительницей 36 турниров WTA.
В 2012 году в Лондоне Шарапова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде.
В 2016 году Шарапова была дисквалифицирована на 18 месяцев за употребление мельдония.
Участие в Олимпиаде-2020 примут 64 спортсменки в одиночном разряде, 56 из них будут отобраны по рейтингу WTA. Еще восемь получат специальные приглашения от ITF.
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