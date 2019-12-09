Полиция начала поиски детей хоккеиста Зайцева

Полиция начала поиски детей хоккеиста Никиты Зайцева по заявлению его бывшей жены Маргариты. Ранее сообщалось, что девушка обратилась в МВД, обвинив спортсмена в похищении детей. Кроме того, она опубликовала видео того, как Зайцев в сопровождении отца и друзей уводит детей в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции пришли в дом родителей Зайцева. Дверь сотрудникам МВД никто не открыл, сообщает телеграм-канал Mash.

Бывшая жена Зайцева Маргарита пытается отсудить у него треть дохода на алименты, а также 10 МРОТ в месяц на себя.