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Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов

Спорт

Норвежские лыжники не хотели бы отстранения российских спортсменов от соревнований, но считают, что ситуацию с допинговым скандалом иначе не завершить. По мнению норвежцев, Россия предала своих спортсменов в допинговом деле.

"Если бы меня предало мое правительство, я бы опустил руки. Мне не хочется терять россиян, но если выяснится, то это действительно был крупный обман, то другого выхода нет. Даже если пострадают чистые спортсмены", - заявил Эмиль Иверсен.

"Если бы норвежское государство без моего ведома что-то делало с моими допинг-тестами или давало бы мне допинг, я был бы в ярости", - сказал в интервью NRK Дидрик Тонсент.

Исполком ВАДА примет решение по России 9 декабря. Заседание организации состоится в Лозанне. 

лыжи вада русада допинговый скандал
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