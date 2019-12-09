ВАДА примет решение по России до 16.00

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) примет решение по российскому делу. Заседание исполкома организации ориентировочно завершится с 13.00 до 16.00 по московскому времени.

25 ноября комитет по соответствию ВАДА выпустил рекомендации для исполкома организации. В частности, в них говорится, что Россию необходимо лишить права проведения соревнований на своей территории и отстранить от международных стартов на четыре года. Исполком может принять любое решение, в том числе и ужесточить его.

Кто и как будет принимать решение

Решение по России будет принимать 12 членов исполкома:

Крэйг Риди (Великобритания)

Витольд Банька (Польша)

Линда Хеллеланд (Норвегия)

Данка Бартекова (Словакия)

Ингмар де Вос (Бельгия)

Угур Эрденер (Турция)

Андреа Сотомайор (Эквадор)

Камеока Йошитами (Япония)

Иржи Кежвал (Чехия)

Франческо Риччи Битти (Италия)

Ричард Колбэк (Австралия)

Амира Эль Фадиль (Судан)

Андреа Сотомайор (Эквадор)

Камеока Йошитами (Япония)

Решение принимается большинством голосов. В том случае, если будет равенство по голосам, то пройдет новое обсуждение. После этого вопрос будет поставлен на голосование повторно.

За что судят Россию

Причина возможных антироссийских санкций - якобы имевшие место подтасовки в данных московской лаборатории. ВАДА обвинило Россию в том, что изменения в базу данных вносились для того, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.