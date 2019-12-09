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Источник Правда.Ру

ВАДА примет решение по России до 16.00

Спорт

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) примет решение по российскому делу. Заседание исполкома организации ориентировочно завершится с 13.00 до 16.00 по московскому времени.

25 ноября комитет по соответствию ВАДА выпустил рекомендации для исполкома организации. В частности, в них говорится, что Россию необходимо лишить права проведения соревнований на своей территории и отстранить от международных стартов на четыре года. Исполком может принять любое решение, в том числе и ужесточить его.

Кто и как будет принимать решение

Решение по России будет принимать 12 членов исполкома:

  • Крэйг Риди (Великобритания)
  • Витольд Банька (Польша) 
  • Линда Хеллеланд (Норвегия) 
  • Данка Бартекова (Словакия) 
  • Ингмар де Вос (Бельгия)
  • Угур Эрденер (Турция)
  • Андреа Сотомайор (Эквадор)
  • Камеока Йошитами (Япония) 
  • Иржи Кежвал (Чехия)
  • Франческо Риччи Битти (Италия)
  • Ричард Колбэк (Австралия)
  • Амира Эль Фадиль (Судан) 
  • Андреа Сотомайор (Эквадор)
  • Камеока Йошитами (Япония) 

Решение принимается большинством голосов. В том случае, если будет равенство по голосам, то пройдет новое обсуждение. После этого вопрос будет поставлен на голосование повторно.

За что судят Россию

Причина возможных антироссийских санкций - якобы имевшие место подтасовки в данных московской лаборатории. ВАДА обвинило Россию в том, что изменения в базу данных вносились для того, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Темы вада русада допинговый скандал
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