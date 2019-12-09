В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) примет решение по российскому делу. Заседание исполкома организации ориентировочно завершится с 13.00 до 16.00 по московскому времени.
25 ноября комитет по соответствию ВАДА выпустил рекомендации для исполкома организации. В частности, в них говорится, что Россию необходимо лишить права проведения соревнований на своей территории и отстранить от международных стартов на четыре года. Исполком может принять любое решение, в том числе и ужесточить его.
Решение по России будет принимать 12 членов исполкома:
Решение принимается большинством голосов. В том случае, если будет равенство по голосам, то пройдет новое обсуждение. После этого вопрос будет поставлен на голосование повторно.
Причина возможных антироссийских санкций - якобы имевшие место подтасовки в данных московской лаборатории. ВАДА обвинило Россию в том, что изменения в базу данных вносились для того, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".