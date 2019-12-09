Американский боец UFC Синтия Кальвильо во время турнира UFC on ESPN 7 провалила взвешивание. Девушка в попытке попасть в минимальный вес даже разделась. Американку прикрыли накидкой, после чего она стала на весы.
Кальвильо показала вес 54,6 кг при необходимом 52,6 кг. Несмотря на это, Кальвильо вышла в октагон против Марины Родригес. Поединок завершился вничью.
Родригес после боя заявила, что в следующий раз хотела бы встретиться с соперницей, которая попала бы в вес. Также она отказалась от реванша с Кальвильо.
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