Девушка из UFC полностью разделась на взвешивании

Американский боец UFC Синтия Кальвильо во время турнира UFC on ESPN 7 провалила взвешивание. Девушка в попытке попасть в минимальный вес даже разделась. Американку прикрыли накидкой, после чего она стала на весы.



Девушка из UFC разделась во время взвешивания.

Кальвильо показала вес 54,6 кг при необходимом 52,6 кг. Несмотря на это, Кальвильо вышла в октагон против Марины Родригес. Поединок завершился вничью.

Родригес после боя заявила, что в следующий раз хотела бы встретиться с соперницей, которая попала бы в вес. Также она отказалась от реванша с Кальвильо.