Российский вратарь Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев был признан первой звездой дня в НХЛ. В воскресенье вратарь провел второй матч в сезоне без пропущенных шайб. Его команда победила "Вегас" со счетом 5:0.

Всего в карьере в НХЛ 23-летний вратарь провел 56 матчей, отразив 91,6 процента бросков. Георгиев одержал 25 побед и провел 4 "сухих" матча.

Второй звездой дня был признан нападающий "Виннипега" Марк Шайфли. Он сделал дубль в игре против "Анахайма" (3:2).

Третьей звездой назван форвард "Аризоны" Конор Гарленд. Его команда победила "Чикаго" (4:3 Б), а игрок забросил шайбу и пбедный буллит.

"Рейнджерс" идет девятым в Восточной конференции. Команда на 16 оков отстает от лидирующего "Вашингтона". Нападающий клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин занимает восьмое место в списке бомбардиров. На его сету 36 очков - 14 шайб и 22 передачи.