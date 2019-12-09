Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев был признан первой звездой дня в НХЛ. В воскресенье вратарь провел второй матч в сезоне без пропущенных шайб. Его команда победила "Вегас" со счетом 5:0.
Всего в карьере в НХЛ 23-летний вратарь провел 56 матчей, отразив 91,6 процента бросков. Георгиев одержал 25 побед и провел 4 "сухих" матча.
"Рейнджерс" идет девятым в Восточной конференции. Команда на 16 оков отстает от лидирующего "Вашингтона". Нападающий клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин занимает восьмое место в списке бомбардиров. На его сету 36 очков - 14 шайб и 22 передачи.
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