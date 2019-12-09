Украинка Семеренко: очень хотела догнать Россию в биатлонной эстафете

Украинская биатлонистка Вита Семеренко призналась, что хотела догнать россиянок в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Гонка прошла в воскресенье и завершилась победой сборной Норвегии.

Сборная России заняла пятое место, отстав от лидера более чем на 1 минуту. Украинкам так и не удалось догнать россиянок - команда финишировала девятой с отставанием от соперниц в 1 минуту 10 секунд.

"Так хотелось догнать россиянку! Была цель до "стойки" обогнать американцев — это получилось, но, к сожалению, к россиянам приблизиться не вышло. Видела и французов — трасса впереди зигзагом — вроде вот-вот приближусь, а на самом деле, 15 секунд — это очень тяжело", - заявила Семеренко.

Сборная России на первом этапе Кубка мира завоевала одну медаль - бронзу в спринте взял Матвей Елисеев.