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Украинка Семеренко: очень хотела догнать Россию в биатлонной эстафете

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Украинская биатлонистка Вита Семеренко призналась, что хотела догнать россиянок в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Гонка прошла в воскресенье и завершилась победой сборной Норвегии.

Сборная России заняла пятое место, отстав от лидера более чем на 1 минуту. Украинкам так и не удалось догнать россиянок - команда финишировала девятой с отставанием от соперниц в 1 минуту 10 секунд. 

"Так хотелось догнать россиянку! Была цель до "стойки" обогнать американцев — это получилось, но, к сожалению, к россиянам приблизиться не вышло. Видела и французов — трасса впереди зигзагом — вроде вот-вот приближусь, а на самом деле, 15 секунд — это очень тяжело", - заявила Семеренко.

Сборная России на первом этапе Кубка мира завоевала одну медаль - бронзу в спринте взял Матвей Елисеев.

Темы биатлон вита семеренко кубок мира по биатлону
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