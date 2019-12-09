Загитова сделала заявление после выступления в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова не смогла выйти на лед в показательных выступлениях во время финала Гран-при. Во время проката она сделала заявление, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку. Алина рассказала о том, что получила травму во время проката показательной программы.



Загитова сделала заявление в показательной программе.

Загитова не смогла успешно выступить в финале Гран-при. В короткой программе она набрала 79,60, а в произвольной допустила несколько ошибок и заработала только 125,63. Россиянка заняла шестое место вслед за Аленой Косторной, Анной Щербаковой, Александрой Трусовой, Рикой Кихирой и Брэди Теннел.

"Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка", - заявила Загитова во время показательных выступлений.