Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о том, как российская сборная собирается обойти запрет WADA на участие в Олимпийских играх. По его мнению, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство вынесет весьма ожидаемое решение - отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде.
Но у Подзнякова есть способ, как обеспечить участие российских спортсменов на Олимпийских играх.
"Наши спортсмены в соответствии с Олимпийское хартией смогут выступить на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России. В отношении этой структуры у WADA не было обвинений, поэтому против нее не принимали ограничительных мер", - пояснил Поздняков.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.