Россия сможет попасть на Олимпийские игры в обход WADA

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о том, как российская сборная собирается обойти запрет WADA на участие в Олимпийских играх. По его мнению, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство вынесет весьма ожидаемое решение - отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде.

Но у Подзнякова есть способ, как обеспечить участие российских спортсменов на Олимпийских играх.