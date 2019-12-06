СБР назвал состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде

Союз биатлонистов России (СБР) назвал состав мужской команды на эстафету на этап Кубка мира в Эстерсунде. Информация размещена на официальном сайте организации.

В составе российской команды выступят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Также на старт может выйти Евгений Гараничев. Он является запасным.

Мужская эстафета пройдет в субботу и начнется в 19:30 мск.