Союз биатлонистов России (СБР) назвал состав мужской команды на эстафету на этап Кубка мира в Эстерсунде. Информация размещена на официальном сайте организации.
В составе российской команды выступят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Также на старт может выйти Евгений Гараничев. Он является запасным.
Мужская эстафета пройдет в субботу и начнется в 19:30 мск.
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