Британские борцы с допингом призвали жестко наказать Россию

Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала к еще более жестким санкциям по отношению к России, чем это предложил Комитет по соответствию ВАДА. В Британии предлагают полностью отстранить российских спортсменов от соревнований.

"Рекомендуемые санкции — это минимум того, что сейчас требуется, и ВАДА следует принять их в полном объеме. Члены комиссии считают, что ВАДА обязано пойти дальше, чем рекомендации. Мы считаем, что ВАДА должно ввести тотальный запрет на участие российских атлетов во всех соревнованиях, пока международное сообщество спортсменов, спортивных организаций и болельщиков не будут уверены, что мошенничество такого масштаба полностью исключено, может быть положено начало восстановлению целостности спорта" — говорится в заявлении.