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Российские гандболистки одержали пятую победу на чемпионате мира
Источник Правда.Ру

Российские гандболистки одержали пятую победу на чемпионате мира

Спорт » Командные виды » Гандбол

Гандболистки сборной России обыграли Швецию в пятом матче чемпионата мира в Японии. Встреча завершилась со счетом 30:22.

Для команды эта победа стала пятой подряд на турнире. Россиянки наравне с испанками завершили предварительный этап без потерь.

В следующем раунде Россия сыграет с Испанией, Черногорией и Румынией. В плей-офф выйдут по две команды из каждой группы.

Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионат мира - в 2001, 2005, 2007, 2009 годах.

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