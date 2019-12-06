Гандболистки сборной России обыграли Швецию в пятом матче чемпионата мира в Японии. Встреча завершилась со счетом 30:22.
Для команды эта победа стала пятой подряд на турнире. Россиянки наравне с испанками завершили предварительный этап без потерь.
В следующем раунде Россия сыграет с Испанией, Черногорией и Румынией. В плей-офф выйдут по две команды из каждой группы.
Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионат мира - в 2001, 2005, 2007, 2009 годах.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.