Глава УЕФА раскритиковал идею создания футбольной Суперлиги

Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал предложения президента "Реала" Флорентино Переса по реформированию европейского футбола. Последний ранее предложил создать суперлигу из топ-клубов Европы.

План Переса состоит в том, чтобы сформировать полноценную лигу, участниками которой станут, в первую очередь, команды из топ-5 чемпионатов Европы: Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В национальных первенствах, по задумке президента "Реала", клубы участвовать не будут. Принцип повышения и понижения в классе будет сохранен, но только в пределах двух дивизионов.

"Я прочитал об этом безумном плане. Если можно верить СМИ, то идея исходит от президента одного клуба и одного футбольного руководителя, — приводит слова Чеферина журналист New York Times Тарик Панджа в Twitter. — Трудно представить себе более эгоистичную модель. Она приведет к гибели футбола во всем мире для игроков, болельщиков и всех, кто связан с футболом. И это все ради выгоды маленького количества людей.

К счастью, в футбольном мире много здравомыслящих людей, которые не позволят этой сумасшедшей идее воплотиться в жизнь. Не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом", - приводит New York Times слова Чеферина.