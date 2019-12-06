Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал предложения президента "Реала" Флорентино Переса по реформированию европейского футбола. Последний ранее предложил создать суперлигу из топ-клубов Европы.
План Переса состоит в том, чтобы сформировать полноценную лигу, участниками которой станут, в первую очередь, команды из топ-5 чемпионатов Европы: Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В национальных первенствах, по задумке президента "Реала", клубы участвовать не будут. Принцип повышения и понижения в классе будет сохранен, но только в пределах двух дивизионов.
"Я прочитал об этом безумном плане. Если можно верить СМИ, то идея исходит от президента одного клуба и одного футбольного руководителя, — приводит слова Чеферина журналист New York Times Тарик Панджа в Twitter. — Трудно представить себе более эгоистичную модель. Она приведет к гибели футбола во всем мире для игроков, болельщиков и всех, кто связан с футболом. И это все ради выгоды маленького количества людей.
К счастью, в футбольном мире много здравомыслящих людей, которые не позволят этой сумасшедшей идее воплотиться в жизнь. Не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом", - приводит New York Times слова Чеферина.
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