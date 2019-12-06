Немецкий футболист рассказал о "рае" в Анапе

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено заявил о том, что ему было приятно попасть в Анапу, откуда родом его семья. Голкипер рассказал, что понимает русскую речь, однако испытывает проблемы в разговоре.

При этом он подчеркнул, что может переписываться с родителями на их родном языке, поскольку подключил на телефоне кириллицу. Лено также вспомнил о своем визите в Анапу, откуда родом его семья.

"Я был очень впечатлен. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди - все это выглядело как рай", - заявил футболист. Он признался, что не ожидал увидеть подобное. По словам Лено, поездка состоялась около 15 лет назад.