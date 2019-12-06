Вратарь "Арсенала" Бернд Лено заявил о том, что ему было приятно попасть в Анапу, откуда родом его семья. Голкипер рассказал, что понимает русскую речь, однако испытывает проблемы в разговоре.
При этом он подчеркнул, что может переписываться с родителями на их родном языке, поскольку подключил на телефоне кириллицу. Лено также вспомнил о своем визите в Анапу, откуда родом его семья.
"Я был очень впечатлен. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди - все это выглядело как рай", - заявил футболист. Он признался, что не ожидал увидеть подобное. По словам Лено, поездка состоялась около 15 лет назад.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.