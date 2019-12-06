Косторная допустила ошибку на тренировке перед финалом Гран-при

Победительница двух этапов "Гран-при" Алена Косторная во время тренировочного проката короткой программы в Турине перед финалом серии допустила три ошибки.



Косторная на тренировке перед финалом Гран-при.

Фигуристка приземлила на две ноги стартовый элемент — тройной аксель, тройной лутц был исполнен с касанием льда рукой, а выезд с тройного флипа получился с ошибкой, из-за чего Косторная не смогла добавить к нему тройной тулуп и превратить его в каскад.