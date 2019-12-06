Появилось видео нападения хоккеиста Зайцева на бывшую жену

В сети появилось видео нападения хоккеиста Никиты Зайцева на бывшую жену Маргариту. Девушка пытается отсудить у спортсмена алименты на двух детей, а также выплату в размере 10 МРОТ в месяц на себя.



Видео нападения хоккеиста Зайцева на бывшую жену.

Телеграм-канал Mash сообщает, что хоккеист пришел к дому бывшей жене вместе с отцом и друзьями. Все вместе они подкараулили Маргариту - та как раз выходила из дома с няней и детьми. Мужчины бросились их отнимать, девушкам пришлось отбиваться. Результат - рваное ухо няни. Зайцев уже в Канаде, а вот где дети, его бывшая не знает. Она обратилась к копам, реакции пока нет.