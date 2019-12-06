Бизнесмен Усманов включен в зал славы фехтования

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов включен в Зал славы отечественного фехтования, сообщает Федерация фехтования России.
Усманов был включен в Зал славы в номинации "Fencing Family" за весомый вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта.
Также в Зал славы попали Лев Сайчук (номинация "Тренер"), Яков Рыльский, Татьяна Самусенко и Виктор Сидяк (все — номинация "Спортсмен").
Решение о вводе новых лауреатов в Зал славы было принято на заседании бюро исполкома Федерации фехтования России, которое прошло 4 декабря в Москве. Таким образом, теперь в Зал славы отечественного фехтования включены 23 человека, которые внесли большой вклад в развитие и популяризацию нашего вида спорта.
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