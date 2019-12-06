Родченков более 400 раз входил в базу данных из США

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который в 2015 году сбежал из России в США, около 400 раз входил в базу данных. Об этом рассказал руководитель группы российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев, который изучал обвинения в манипуляциях с базой данных лаборатории.

ВАДА не выявило следов внесения изменений в базу данных (LIMS) в период с ноября 2015 года, когда Родченков уже покинул страну. В США бывший директор лаборатории стал информатором WADA, а его сведения, в том числе копия базы данных, легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Удаленный доступ к LIMS был отключен только в июне 2016 года.

"Но в период с ноября 2015 по июнь 2016 года в систему можно было спокойно входить из-за рубежа и делать в ней все, что угодно. Тем более администратор (Олег Мигачев, тоже бежал в США) знал все ключи, и таких случаев вхождения было порядка 400", - цитирует ТАСС Блажеева.