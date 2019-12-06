АЕК вместо Слуцкого предложил пост главного тренера Каррере

Греческий АЕК предложил пост главного тренер итальянскому специалисту Массимо Каррере. Клуб ведет переговоры с тренером, который является основным кандидатом, сообщает sport-fm.gr.
АЕК в турнирной таблице чемпионата Греции идет пятым. Команда набрала всего 4 очка в последних пяти матчах. С командой работает Никос Костеноглу. В прошлом сезоне АЕК стал чемпионом.
Ранее клуб вел переговоры с Леонидом Слуцким, который недавно покинул "Витесс". Российский специалист отказал греческому чемпиону.
Последним клубом Карреры был "Спартак". Итальянец не работает с 2018 года.
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