АЕК вместо Слуцкого предложил пост главного тренера Каррере

Греческий АЕК предложил пост главного тренер итальянскому специалисту Массимо Каррере. Клуб ведет переговоры с тренером, который является основным кандидатом, сообщает sport-fm.gr.

АЕК в турнирной таблице чемпионата Греции идет пятым. Команда набрала всего 4 очка в последних пяти матчах. С командой работает Никос Костеноглу. В прошлом сезоне АЕК стал чемпионом.

Ранее клуб вел переговоры с Леонидом Слуцким, который недавно покинул "Витесс". Российский специалист отказал греческому чемпиону.

Последним клубом Карреры был "Спартак". Итальянец не работает с 2018 года.