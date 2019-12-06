Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

АЕК вместо Слуцкого предложил пост главного тренера Каррере

Спорт » Командные виды » Футбол

Греческий АЕК предложил пост главного тренер итальянскому специалисту Массимо Каррере. Клуб ведет переговоры с тренером, который является основным кандидатом, сообщает sport-fm.gr. 

АЕК в турнирной таблице чемпионата Греции идет пятым. Команда набрала всего 4 очка в последних пяти матчах. С командой работает Никос Костеноглу. В прошлом сезоне АЕК стал чемпионом.

Ранее клуб вел переговоры с Леонидом Слуцким, который недавно покинул "Витесс". Российский специалист отказал греческому чемпиону.

Последним клубом Карреры был "Спартак". Итальянец не работает с 2018 года.

фк аек футбол леонид слуцкий массимо каррера
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Пьяные за рулем - проблема. Усложнение проверок - еще большая
Недвижимость
Тренды в отделке квартир бизнес-класса
Силовые структуры
Немецкая «Пантера»: мнение о ней американских танкистов
Последние материалы
Пьяные за рулем - проблема. Усложнение проверок - еще большая
Житель Голландии лишился миллиона евро из-за фишинговой аферы
Финские специалисты заставили кусочки пластика двигаться
Родченков более 400 раз входил в базу данных из США
Неудачный поворот: подросток из Англии неожиданно заработал инсульт
Взрыв на свадьбе убил 11 человек в Иране
Московские специалисты предложили добавлять в колбасу йод
АЕК вместо Слуцкого предложил пост главного тренера Каррере
Европе необходимо реформировать НАТО
У пограничников украли непостроенные заставы
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Мир. Новости мира
Украина и Россия заключили договор на транзит нефти сроком на 10 лет
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Венгрия обратилась к РФ для объединения против националистов на Украине
В Британии ищут очевидцев ДТП, убившего российского миллиардера
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
Часть, в которой Шамсутдинов расстрелял военных, будет расформирована
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Прозвучало предложение пригласить Россию вступить в НАТО
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Марионетка США Гуайдо разочаровал венесуэльцев
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ