Панарина освистали во время матча с "Коламбусом"

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был освистан во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса". Летом россиянин перешел из "Блю Джэкетс" в клуб из Нью-Йорка, чем вызвал возмущение болельщиков.



Панарин забросил шайбу в ворота "Коламбуса".

Панарин впервые приехал к своей бывшей команде и забросил шайбу. Этим хоккеист вызвал свист фанатов. "Рейнджерс" выиграл мат со счетом 3:2.

Летом россиянин подписал контракт на 11 миллионов долларов в год. Это позволило ему стать самым высокооплачиваемым российским игроком в НХЛ.