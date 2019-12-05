Заседание ВАДА по российскому делу будет закрытым

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о том, что представителей организации не будет на заседании исполкома, которое пройдет 9 декабря в Лозанне.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации

признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу,

запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет,

допускать до крупнейших международных соревнований только чистых российских спортсменов в нейтральном статусе,

лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

"Никого из представителей РУСАДА 9 декабря на заседании исполкома WADA в Лозанне не будет, это закрытое мероприятие", - сказала Пахноцкая по телефону.