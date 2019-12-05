Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о том, что представителей организации не будет на заседании исполкома, которое пройдет 9 декабря в Лозанне.
Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации
"Никого из представителей РУСАДА 9 декабря на заседании исполкома WADA в Лозанне не будет, это закрытое мероприятие", - сказала Пахноцкая по телефону.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.