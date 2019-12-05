Елизавета Туктамышева, российская фигуристка лидирует после короткой программы на турнире серии "Челленджер" в Загребе.
Туктамышева набрала 72,86 балла. Второе место заняла белорусская фигуристка Виктория Сафонова с результатом 64,35. Третьей стала немецкая спортсменка Николь Шотт набрав 61,78. Четвертая позиция у россиянки Софьи Самодуровой (59,57).
Произвольную программу Туктамышева и Самодурова представят в пятницу, 6 декабря.
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