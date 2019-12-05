Глава МОК объявил, что подчинится решению ВАДА по России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о том, что организация подчинится решению ВАДА по российскому допинговому скандалу. 9 декабря агентство примет решение на основании комитета по соответствию.

Ранее комитет из-за возможных махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории рекомендовал исполкому ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить проведение на территории РФ турниров.

"Мы обязаны следовать. Мы подписали стандарт. Это обязательно для МОК", - заявил Бах в четверг на пресс-конференции, в ответ на вопрос, будет ли решение WADA ьосить рекомендательный характер, или МОК обязан подчиниться.