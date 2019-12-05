Смертельно больной фанат мечтает напоследок пожать руку Джеймсу

Фанат "Лейкерс" Кори Гроувз, который страдает от смертельной болезни, заявил, что хотел бы пожать руку баскетболисту Леброну Джеймсу. 17-летний болельщик страдает от саркомы четвертой стадии. Встреча должна пройти 25 декабря, когда в США празднуется Рождество, сообщает The Toronto Sun.

"До того, как у меня обнаружили эту болезнь, я днем и ночью мечтал о баскетболе. Весьма вероятно, что поездка в Лос-Анджелес на Рождество станет последним праздником, который я смогу отметить. Хотел бы распространить эту информацию, чтобы Леброн ее заметил и я бы смог пожать руку своему герою", - сказал Гроувз.

Джеймс является трехкратным чемпионом НБА (дважды в составе "Майами" и один раз вместе с "Кливлендом"), во всех победных финальных сериях Джеймс признавался самым ценным игроком. 34-летний американец четырежды был выбран самым ценным игроком регулярного сезона, 12 раз попадал в команду сезона. В составе сборной США Джеймс стал двукратным победителем Олимпийских игр.