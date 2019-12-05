Трусова сделала тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова сделала тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при в Турине. Спортсменки 6 декабря покажут короткую программу.



Александра Трусова сделала тройной аксель.

Ранее Трусова не выполняла тройной аксель на соревнованиях или открытых тренировках. Она является рекордсменом по баллам в произвольной программе.

В четверг в Турине на первой официальной тренировке перед стартом Финала Гран-при Трусова исполнила аксель в три с половиной оборота несколько раз. При этом в заявку технических элементов на соревнованиях (которая может быть изменена до старта и по ходу проката) спортсменка этот прыжок не включила.