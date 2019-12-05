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Нурмагомедов получил награду от главы Дагестана

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Владимир Васильев, глава Дагестана вручил орден "За заслуги перед республикой" чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Такую же награду получил отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

"Высшие награды региона известные спортсмены получили за высокие спортивные достижения. Напомним, орден "За заслуги перед Республикой Дагестан" стал уже вторым в копилке Хабиба Нурмагомедова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, семья Нурмагомедовых своими достижениями заслужила признание. Вручая орден Абдулманапу Нурмагомедову, глава региона отметил, что заслуженный тренер России только по боевому самбо воспитал 18 чемпионов мира и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

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