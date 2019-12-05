Чемпион Греции АЕК предложил контракт Слуцкому

Греческий клуб АЕК предложил российскому специалисту Леониду Слуцкому контракт на 1,5 года. Во время прошедших в Амстердаме переговоров россиянин положительно отреагировал на предложение технического директора клуба Ильи Ивича, сообщает Sportime.

Слуцкий подал в отставку с поста голландского "Витесса" после гостевого поражения от "Херенвена" со счетом 2:3, когда его подопечные вели по ходу встречи 2:0. Это поражение стало для "Витесса" пятым кряду в чемпионате страны. 30 ноября отставка 48-летнего специалиста была принята.

АЕК в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Греции с 18-ю очками. В последних пяти турах команда набрала всего четыре очка.