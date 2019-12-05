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Российские гандболистки победили хозяек чемпионата мира

Спорт » Командные виды » Гандбол

Сборная России по гандболу одержала четвертую победу на женском чемпионате мира. Команда обыграла сборную Японии со счетом 33:23. 

Россиянки ранее победили сборную Китая (26:11), Аргентину (35:22) и ДР Конго (34:13). Команда возглавляет турнирную таблицу группы D. Из квинтета в плей-офф выйдут три сборные. В следующем матче россиянки сыграют против сборной Швеции.

Российская команда вышла в следующий раунд, где сыграет против Испании, Черногории и победителя матча Венгрия - Румыния.

Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионат мира - в 2001, 2005, 2007, 2009 годах.

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