Овечкин объяснил, как использовал паяльник во время матча НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал, зачем ему понадобился паяльник во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса". Капитан "Кэпиталз" хотел свести наклейку со шлема.



Овечкин воспользовался паяльником во время матча НХЛ.

"Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, никак не мог ее снять", - заявил Овечкин.

У Овечкина проблемы с экипировкой во втором матче подряд. В предыдущей игре с "Сан-Хосе" он опоздал на начало третьего периода из-за проблем с коньками.

Несмотря на проблемы Овечкина, "Вашингтон" в этих матчах одержал две победы. Команда лидирует в регулярном чемпионате НХЛ.