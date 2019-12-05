Овечкин объяснил, как использовал паяльник во время матча НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал, зачем ему понадобился паяльник во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса". Капитан "Кэпиталз" хотел свести наклейку со шлема.
"Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, никак не мог ее снять", - заявил Овечкин.
У Овечкина проблемы с экипировкой во втором матче подряд. В предыдущей игре с "Сан-Хосе" он опоздал на начало третьего периода из-за проблем с коньками.
Несмотря на проблемы Овечкина, "Вашингтон" в этих матчах одержал две победы. Команда лидирует в регулярном чемпионате НХЛ.
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