"Холмы России" — 2020: новые лица и новые трассы

В начале декабря в Ульяновской области стартует новый сезон ралли-рейдов — на новой трассе пройдёт баха "Засечная черта".

На карте Ульяновской области есть места, которые прекрасно известны всей России и даже спортсменам из ближнего зарубежья. Например, Тереньгульский район уже несколько лет подряд позволяет проводить по несколько полноценных коротких ралли-рейдов формата "баха" в течение сезона. Это гонки по бездорожью, которые продолжаются не более 4 дней, а протяжённость скоростных участков суммарно не превышает 1000 километров.

Регулярно проходят такие гонки в Кузоватовском и Ульяновском районах. А теперь к географии соревнований "Холмы России" примкнул Цильнинский район! Именно там 6 и 7 декабря 2019 года начнётся очередной сезон. Это будет первый этап регионального ралли-рейдового чемпионата 2020 года!

Баха "Засечная черта" уже традиционно открывает новый год в российских ралли-рейдах. В этот раз 6 декабря спортсменов ожидают административные и технические проверки, а 7 декабря, непосредственно, соревновательный процесс.

Протяжённость трассы около 240 километров. Формула простая — два круга по 120 километров. Старт первого скоростного участка (СУ 1) запланирован на 9 часов утра. После финиша первого СУ на площади райцентра Большое Нагаткино предполагается регруппинг. Там же пройдёт торжественная церемония открытия соревнований. А затем экипажи отправятся преодолевать вторую часть дистанции — СУ 2, являющуюся вторым прохождением СУ 1.

Руководитель гонки Александр Охотников отметил, что местные власти очень тепло приняли предложение оргкомитета соревнований. Есть полное понимание, как будет организовано безопасное и зрелищное мероприятия. Честь и хвала людям, которые помогают поддерживать и развивать российский автоспорт!

Радует и то, что к новому сезону появились новые спортсмены-участники в ульяновских ралли-рейдовых гонках. Как и на предыдущую баху в конце октября, в этот раз снова приедет экипаж триумфатора марафона "Шёлковый путь" Антона Мельникова на Land Cruiser 200. Заявлены местные спортсмены на УАЗах и других автомобилях, в том числе, фирменная команда Ульяновского автозавода. Выйдут на старт экипажи команды "ГАЗ Рейд Спорт". В общем, будет интересно!

Максим Плюхин

Фото Эдуарда Денисова