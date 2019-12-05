Медведев назвал допинговый скандал "антироссийским сериалом"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свою позицию по допинговому скандалу вокруг базы данных московской антидопинговой лаборатории. По его словам, ВАДА пытается переложить ответственность других лиц на российских спортсменов.

"Все, что связано с этим допинговым скандалом, уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось, решили: давай-ка мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то того, что мы пропустили, и подвергнем уже тех, кто, во-первых, отвечал, по сути, вторичной ответственности, да еще в ряде случае распространим эту ответственность на спортсменов без учета их вины", - заявил Медведев.

Ранее ВАДА обвинило Россию в махинациях с базой данных. Комитет по соответствию агентства предложил отстранить РФ от международных соревнований на четыре года.