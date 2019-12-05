Емельяненко объяснил, почему отказался от боя с Чахкиевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что не хотел бы выходить в ринг против Рахима Чахкиева. После боя с Михаилом Кокляевым профессиональный боксер вызвал на поединок бойца.

"Сейчас все будут вызывать Емельяненко. Но я же не боксер, давай мы с ним тогда лучше в шахматы сыграем. Или весь мир на мне сошелся? Не дают ему, что ли, боев?

Не организовывают? Чахкиев — профессиональный боксер, зачем он ко мне лезет? Ну если хочет подраться, пусть надевает перчатки и выходит. Сейчас мода такая, видимо, меня вызывать. Я даже запускал "Вызови Емельяненко на бой", — рассказал Емельяненко "Спорт-Экспрессу".