РУСАДА призвало отстранить тренеров сборной России по легкой атлетике

РУСАДА в числе первочередных антикризисных мер по восстановлению ВФЛА призвало отстранить Юрия Борзаковского и весь тренерский состав сборной России по легкой атлетике, сообщает РБК.

План предоставил РБК директор РУСАДА Юрий Ганус. Вместо главного тренера сборной предлагается назначить кандидатуру, не связанную с допинговым кризисом. Кадровые изменения будут представлены на утверждение рабочей группе.

Также организация предложила отстранить национальный и региональные центры спортивной подготовки легкоатлетов с последующей заменой их руководителей. В отношении причастных к делу Данилы Лысенко и тренерского состава антидопинговое агентство потребовала провести расследование в немедленном порядке.

Исполняющий обязанности главы ВФЛА и рабочая группа проведут подготовку, организуют выборы нового руководящего состава федерации. Также полной ревизии будет подвергнут врачебный состав ВФЛА с увольнением тех, кто мог быть причастен к допинговым скандалам.

Минспорт и ОКР призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента в связи с отстранением Дмитрия Шляхтина. Шляхтин покинул пост главы организации в связи с дисквалификацией. Ему и еще четверым сотрудникам ВФЛА ставят в вину причастность к допинговому делу Данила Лысенко.