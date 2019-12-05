Экс-футболист сборной России может получить 15 суток и лишение прав

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин скрылся с места ДТП. Игроку грозит лишение прав и 15 суток ареста, сообщает телеграм-канал Baza.

Смертин выезжал со двора и помял машину соседа. Дожидаться владельца пострадавшего авто он не стал, а просто написал сообщение, пообещав все компенсировать.

Смертин не учел, что могут быть скрытые повреждения. К тому же, поврежденный автомобиль находится в лизинге и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах, поэтому автосервис выставил счет на 300 000 рублей.

Теперь помимо внушительной суммы на ремонт, видео с аварией будут изучать в ГИБДД - по закону за оставление места аварии топ-менеджера РФС могут посадить на 15 суток или лишить прав на полтора года.