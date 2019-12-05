Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" воспользовался паяльной лампой. Инструмент он использовал для того, чтобы запаять дырку в шлеме.



Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча НХЛ.

У Овечкина проблемы с экипировкой во втором матче подряд. В предыдущей игре с "Сан-Хосе" он опоздал на начало третьего периода из-за проблем с коньками.

Несмотря на проблемы Овечкина, "Вашингтон" в этих матчах одержал две победы. Команда лидирует в регулярном чемпионате НХЛ.