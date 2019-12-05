УЕФА утвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022

УЕФА на заседании исполкома организации утвердил формат проведения отборочного турнира ЧМ-2022. От Европы на чемпионат мира отправятся 13 сборных.

10 команд получат путевки через Европейскую квалификацию. Она будет схожа с отбором на Евро-2020. 55 команд будут разбиты на 10 групп - 5 групп по 5 и 5 групп по 6 команд. Матчи квалификации пройдут с марта по ноябрь 2021 года.

Команды, которые займут вторые места в группах, получат право сыграть в плей-офф. К 10-ти сборным присоединятся еще 2, которые станут лучшими в Лиге наций. 12 команд разобьют на три четверки. В марте 2022 года состоятся полуфиналы и финалы в каждом квартете. 3 победителя получат путевки на ЧМ-2022.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 22 декабря 2022 года.