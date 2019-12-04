"Спартак" сделал заявление по задержаниям фанатов в Петербурге

Футбольный клуб "Спартак" сделал заявление по поводу задержаний болельщиков в день матча против "Зенита" в Санкт-Петербурге. В клубе пообещали оказать содействие Валерию Бевзу, который является заводящим на трибуне красно-белых.

"ФК "Спартак-Москва" обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК "Зенит". В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.

Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета", — говорится в сообщении "Спартака".