Мама Месси рассказала, что Лео не ожидал шестого "Золотого мяча"

Селия Мария Куччиттини, мама Лионеля Месси отметила, что ее сын не ожидал получить шестой "Золотой мяч". Аргентинец выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Он стал рекордсменом по количеству таких трофеев.

"Я очень рада за него. Мы этого не ожидали. Мы думали, что пятый "Золотой мяч" был последним. Честно говоря, это был чудесный сюрприз. Лео тоже этого не ожидал. Не знаю, узнал ли он о награде минутами ранее, но точно ничего не знали", — приводит слова Куччиттини Daily Mail со ссылкой на радио CNN.