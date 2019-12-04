Российская футболистка Трушкина погибла в ДТП

Футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП. Российской спортсменке было 22 года, сообщает ТАСС. Авария произошла вечером во вторник на автодорожной трассе между Челябинском и Новосибирском. Футболистка была за рулем легковой машины, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Трушкина выступала за омский "Иртыш", "Уфу" и красноярский "Енисей", за который провела шесть матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Также она становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу в составе сборной Сибирского федерального университета.