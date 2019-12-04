Суд запретил фанату "Спартака" посещать матчи полтора года

Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал фаната "Спартака" Валерия Бевза на пять тысяч рублей. Кроме того он получил запрет на посещение матчей на полтора года, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Ранее Бевз был задержан в Москве и доставлен в Петербург для опроса в качестве свидетеля по уголовному делу о драке в центре города. Драка фанатов произошла 12 мая этого года в центре Петербурга у Казанского собора на набережной канала Грибоедова. По информации очевидцев, в драке участвовали около 15 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ о хулиганстве.

1 декабря в Петербурге состоялся матч "Спартака" и "Зенита", встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Источник в правоохранительных органах сообщал, что еще до матча в городе были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". После этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест.