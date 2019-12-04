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Источник Правда.Ру

Гвардьола перепутал "Манчестер Сити" и "Баварию"

Спорт » Командные виды » Футбол

Хосеп Гвардьола, главный тренер "Манчестер Сити" во время пресс-конференции после матча против "Бернли" (4:1) оговорился и перепутал названия команд. Свой клуб он назвал "Баварией", которую тренировал с 2013 по 2016 год.

Гвардиола говорил о полузащитнике клуба Родриго Эрнандесе и в конце своей речи подвёл итоги матча, назвав свою команду "Баварией".

"Родри играл просто отлично, и не только когда он был с мячом. Он умно перемещался на поле, облегчая работу одноклубникам. Думаю, Родри приспосабливается, и он идеально подходит для этого чемпионата.

И я думаю, что мюнхенская "Бавария"… Ой, какая мюнхенская "Бавария". "Манчестер Сити" купил… Мюнхенская "Бавария"… О чём я сейчас думал? Считаю, что "Манчестер Сити" купил отличного игрока на годы вперёд", — заявил Гвардьола.

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